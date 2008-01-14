У Будапешті з`явиться пам’ятник жертвам Голодомору

Президенти України Віктор ЮЩЕНКО та Угорської Республіки Ласло ШАЙОМ домовилися побудувати пам’ятник жертвам Голодомору в Будапешті та пам’ятний знак на Верецькому перевалі (Закарпатська область) на честь отримання угорцями батьківщини. Про це вони повідомили в суботу на спільній прес-конференції в Мукачевому.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЮЩЕНКА, також в ході зустрічі було обговорено низку інших питань щодо співпраці в гуманітарній сфері. Зокрема, Президент Угорщини погодився з необхідністю вивчення української як державної мови в усіх угорських школах Закарпаття для того, щоб школярі мали доступ до вищої освіти в Україні. Обговорювалися й інші проблеми національних менших.