Янукович не визнає рішення ВР про його усунення - Герман

Про це в коментарі УНІАН повідомила радник Януковича Ганна Герман.

“Президент не визнає цього рішення Верховної Ради і вважає його незаконним. Всього півдня він перебуває у робочій поїздці до Харкова, що було потрактовано як самоусунення”, - сказала Герман.

За її словами, Янукович залишається діючим Президентом і буде продовжувати виконувати свої обов'язки.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, Верховна Рада ухвалила постанову “Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень”. За відповідний документ проголосували 328 із 334 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Даною постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.