Турчинов оголосив перерву в роботі парламенту до 10.00 неділі, 23 лютого

Як передає кореспондент УНІАН, Турчинов запропонував народним депутатам два варіанти: закрити сьогоднішнє засідання і продовжити роботу завтра або ж оголосити перерву до 10.00 неділі.

Депутати підтримали формулювання про перерву.

Як відомо, раніше ВР ухвалила рішення про свою безстрокову роботу.