Турчинов оголосив перерву в роботі парламенту до 10.00 неділі, 23 лютого

17:42, 22 лютого 2014
Політика
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Голова Верховної Ради Олександр Турчинов оголосив перерву в роботі парламенту до 10.00 неділі, 23 лютого.

Александр Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, Турчинов запропонував народним депутатам два варіанти: закрити сьогоднішнє засідання і продовжити роботу завтра або ж оголосити перерву до 10.00 неділі.

Депутати підтримали формулювання про перерву.

Як відомо, раніше ВР ухвалила рішення про свою безстрокову роботу.

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