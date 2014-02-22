Турчинов оголосив перерву в роботі парламенту до 10.00 неділі, 23 лютого
17:42, 22 лютого 2014Політика
1
Голова Верховної Ради Олександр Турчинов оголосив перерву в роботі парламенту до 10.00 неділі, 23 лютого.
Турчинов оголосив перерву в роботі парламенту до 10.00 неділі, 23 лютого
Як передає кореспондент УНІАН, Турчинов запропонував народним депутатам два варіанти: закрити сьогоднішнє засідання і продовжити роботу завтра або ж оголосити перерву до 10.00 неділі.
Депутати підтримали формулювання про перерву.
Як відомо, раніше ВР ухвалила рішення про свою безстрокову роботу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter