Сумська міськрада перейменує одну з вулиць міста на честь Героїв Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення на пропозицію керівника фракції «ВО «Батьківщина» Олександра Лисенка було проведено «консультативне» голосування, яке підтримали 52 із 57 присутніх у залі депутатів.

Міський голова Сум Геннадій Мінаєв також підтримав цю ініціативу. Причому, саме він заявив, що такою може стати вул. Першотравнева, де розташована будівля міськвідділу міліції, і де 19 лютого відбулися сутички між сумськими протестувальниками та правоохоронцями.

Втім, перейменовувати вулицю відразу депутати не стали, а вирішили дотриматись всіх процедур, як того вимагає законодавство, і винести проект даного рішення на найближчу сесію міськради.

Як повідомляв УНІАН, Сумська міська рада сьогодні на позачерговій сесії звільнила з посади секретаря ради Олексія Мовчана та висловила недовіру виконавчому комітету. Також на позачерговій сесії 22 лютого ухвалили звернення до Верховної Ради України з вимогами імпічменту Віктору Януковичу та призначення дострокових виборів Президента України і Верховної Ради; на період їх підготовки призначити технічний уряд; негайно заборонити Партію регіонів і КПУ. Сьогодні ж на сесії була відсутня в повному складі фракція Партії регіонів, а секретар міськради Мовчан за словами опозиціонерів, відбув у Харків на з`їзд депутатів південно-східних областей України.