У Харкові Євромайдан ухвалив рішення про частковий демонтаж пам’ятника Леніну на площі Свободи

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували більшість учасників мітингу.

Слід зазначити, що певна частина активістів висловилися за те, щоб сьогодні не проводити ніяких демонтажів.

У ці хвилини на площі Свободи перед пам’ятником Леніну залишається кілька тисяч людей.

Організатори Євромайдану також запропонували учасникам заходу звернутися до ВР ініціювати перевибори мера Харкова. Учасники заходу проголосували за таке рішення.