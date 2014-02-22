У Харкові Євромайдан ухвалив рішення про частковий демонтаж пам’ятника Леніну на площі Свободи
20:25, 22 лютого 2014Політика
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У Харкові активісти Євромайдану, які зараз проводять мітинг на площі Свободи, ухвалив рішення про частковий демонтаж пам’ятника В.Леніну.
Лкнін в Харкові / wikipedia.org
Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували більшість учасників мітингу.
Слід зазначити, що певна частина активістів висловилися за те, щоб сьогодні не проводити ніяких демонтажів.
У ці хвилини на площі Свободи перед пам’ятником Леніну залишається кілька тисяч людей.
Організатори Євромайдану також запропонували учасникам заходу звернутися до ВР ініціювати перевибори мера Харкова. Учасники заходу проголосували за таке рішення.
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