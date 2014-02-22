Дипломати хочуть винести вотум недовіри Кожарі
21:55, 22 лютого 2014Політика
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Ініціативна група українських дипломатів скликає збори у Міністерстві закордонних справ задля проголошення вотуму недовіри главі МЗС Леоніду Кожарі.
Кожарі можуть винести вотум недовіри
Про це повідомив керівник форуму Майдан закордонних справ Богдан Яременко, консул у Стамбулі і представник України при організації Чорноморського економічного співробітництва, йдеться у сюжеті ТСН.
"У зв'язку з тим, що керівництво міністерства продовжує марні спроби дезінформовувати міжнародну спільноту, ми звертаємось до Верховної ради з проханням призначити уповноваженого щодо діяльності МЗС України", - заявляють дипломати.
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