Дипломати хочуть винести вотум недовіри Кожарі

Про це повідомив керівник форуму Майдан закордонних справ Богдан Яременко, консул у Стамбулі і представник України при організації Чорноморського економічного співробітництва, йдеться у сюжеті ТСН.

"У зв'язку з тим, що керівництво міністерства продовжує марні спроби дезінформовувати міжнародну спільноту, ми звертаємось до Верховної ради з проханням призначити уповноваженого щодо діяльності МЗС України", - заявляють дипломати.