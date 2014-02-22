Аваков заявив, що Калетник втік до Росії

Про це сказав виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі телеканалу 5 канал.

Як повідомляє ТСН, прикордонна служба не змогла затримати його через недоторканність.

"У Сімферополі прикордонна служба затримала колишнього першого спікера Калетника і після певного розгляду відпустила його на рейс в Російську Федерацію, він народний депутат, має недоторканність", - сказав Аваков.

Читайте такожПшонка і Клименко намагалися виїхати з України - Прикордонна служба Він зазначив, що нова влада не буде повторювати "подвигів" минулої, а керуватиметься законами.

Водночас Аваков сказав, що поки не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію, поширену в ЗМІ, що Віталій Захарченко, якого Рада звільнила від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ, зараз переховується в Білорусі.

Раніше Аваков заявив про спробу президента Віктора Януковича, якого Рада визнала усунувши від виконання своїх обов'язків, виїхати в Росію. За його словами, спробу виїхати за кордон також зробили генеральний прокурор Віктор Пшонка, після висловлення Верховною Радою йому недовіри, і виконувач обов'язків міністра доходів і зборів Олександр Клименко.