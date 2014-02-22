З Донецька не випустили літак з Януковичем

Про це повідомляє ТСН.

”Сьогодні в аеропорту Донецька намагався вилетіти чартерний рейс без відповідного прикордонного оформлення”, - повідомив помічник голови Держприкордонслужби Сергій Астахов.

Читайте такожАваков заявив, що Калетник втік до РосіїЗа даними прикордонників, на борту перебував Віктор Янукович.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні харків’яни не дозволили Януковичу вилетіти з місцевого аеропорту. Про це повідомив один із ведучих на сцені Майдану, посилаючись на повідомлення від народного депутата В’ячеслава Кириленка.

За його словами, Янукович хотів «прорватись до аеропорту», але місцеві мешканці заблокували проїзд, і Янукович змушений був поїхати назад до гольф-клубу, де він перебував в останні години.