Депутати зберуться обговорити пропозицію Ющенка

Сьогодні об 11.00 розпочнеться засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій, на якому планується розглянути питання продовження роботи першої сесії Верховної Ради України VI скликання.

Відповідно до рішення парламенту від 28 грудня 2007 року про затвердження календарного плану проведення першої сесії Верховної Ради України VI скликання у січні 2008 року комітети Верховної Ради України в установленому порядку опрацьовують 592 законопроекти до розгляду парламентом.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав офіційного листа голові Верховної Ради України Арсенію ЯЦЕНЮКУ, в якому звернувся до парламенту з пропозицією не проводити зимових канікул.

Згідно з пропозицією Президента, наступна сесія Верховної Ради шостого скликання повинна відкритися не в лютому, а 22 січня, тобто наступного вівторка після закриття першої сесії.

На думку В.ЮЩЕНКА, кількатижневий відпочинок тільки недавно сформованої Верховної Ради недоцільний, а, враховуючи низку невідкладних завдань перед владою, вирішення яких чекає все суспільство, – аморальний. Тому В.ЮЩЕНКО пропонує народним депутатам “на ділі підтвердити готовність працювати на благо народу й не переривати свою законотворчу діяльність”.