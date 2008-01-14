Стретович заявляє про домовленості між Секретаріатом Ющенка і ПР

Народний депутат від «Нашої України - Народної самооборони» Владимир Стретович відкрито заявляє, що всі події і перестановки в прокуратурі пов`язані з непублічними домовленостями між Секретаріатом Президента і Партією регіонів. Про це Володимир Стретович сказав в інтерв`ю газеті «Дело».

На думку депутата в найближчому майбутньому не буде призначення нового генпрокурора.

"Я думаю, що найближчим часом, місяці два-три, такого кандидата не буде. У п`ятницю (11 січня ) відбулася зустріч Президента з міністром внутрішніх справ і прокурором. Під час неї глава держави поставив завдання про координацію дій цих керівників. Це чітко вказує на те, що ніяких змін в Генпрокуратурі не відбудеться", - сказав Стретович.

"У нас є 180 підписів, які ми зібрали за відставку нинішнього генерального прокурора. Це питання буде внесено до порядку денного сесії. Як пройде голосування, інше питання. Там виявиться, чи консолідована сьогодні коаліція чи ні", відзначив нардеп.

Про зміни, які відбуваються в столичній прокуратурі (на посаду керівника замість Євгена Блажівського претендує Ренат Кузьмін) Владимир Стретович висловився так: "Пов`язано з домовленостями між Секретаріатом Президента і Партією регіонів. Тут позначається також вплив секретаря Ради національної безпеки і оборони Раїси Богатирьової. Хочу нагадати, що Ренат Кузьмін не володіє українською мовою. Я б не радив генпрокуророві призначати на посади головних наглядачів людей, які не володіють державною мовою.

– Кому ще вигідне призначення Кузьміна в Києві?

– Тій самій групі, яка захоплювала Київ два роки тому, коли Янукович став прем`єр-міністром. У них тоді було гасло: «Тільки дурень не їде на Київ». Ось з тих пір всі спішно прийшли в столицю і закріпилися тут. Тепер їм потрібно реалізовувати свої майнові, земельні, адміністративні інтереси. Тому їм потрібний свій прокурор як механізм впливу.

– Кого конкретно маєте на увазі?

– Я нікого не маю на увазі. Я просто говорю, що в українській політиці існує донецький феномен. Ради захисту інтересів цього феномена намагаються поставити Кузьміна на посаду керівника столичної прокуратури.

– Так хто ж конкретно, ви знаєте?

– Знаю, але не скажу.