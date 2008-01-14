Тимошенко сьогодні їде на батьківщину

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні відвідає Дніпропетровськ з робочою поїздкою.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку поїздки Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з презентацією проекту реконструкції міжнародного аеропорту міста.

Крім того прем’єр відвідає обласне відділення № 58 Державного Ощадного банку України, де ознайомиться з організацією та станом виплати коштів громадянам, які мали заощадження в установах Ощадбанку СРСР.

Згідно з програмою поїздки глава уряду відвідає експозицію щодо перспектив розвитку метрополітену Дніпропетровська, проведе нараду з адміністративно-господарським активом області, а також зустріч з членами правління Асоціації міст та громад України.

На завершення поїздки Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться з родинами, які постраждали від вибуху побутового газу у житловому будинку 13 жовтня 2007 року. Сьогодні ж глава уряду повернеться до Києва.