Огризко співпрацюватиме з тіньовим колегою

Новий глава Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко розраховує на ефективну співпрацю з віце-прем`єр-міністром з питань євроінтеграції Григорієм Немирею, а також з міністром закордонних справ тіньового уряду Костянтином Грищенком. Про це він заявив в інтерв`ю "Дзеркалу тижня".

Кажучи про співпрацю з віце-прем`єром, міністр закордонних справ повідомив: "У нас абсолютно збігаються погляди, яким чином вес­ти євроінтеграційну роботу".

"Григорій Михайлович чудово усвідомлює, що це на 90% робота домашня, внутрішня, й що наша євроінтеграція нині робиться тут, в Україні. У Брюсселі ж — тільки верхівка айсберга, там ми презентуємо все, чого змогли досягти в країні", - підкреслив він.

При цьому Огризко відзначив, що "роботи непочатий край", і пообіцяв, що МЗС надасть будь-яку допомогу, яку від нього буде потрібно.

"Отут немає жодної конкуренції, а є прагнення якомога ефективніше використовувати нові можливості, що з’явилися зі створенням нового інституту — віце-прем’єра з питань євроінтеграції", - запевнив він.

Крім того, глава МЗС має намір співпрацювати і з міністром закордонних справ опозиційного, або тіньового, уряду.

"Цей уряд, звичайно, ноу-хау для нашої політики й суспільства загалом, і поки що якогось досвіду в цьому плані в нас немає. Але з Костянтином Івановичем Грищенком ми, безумовно, будемо співробітничати. Я знаю його як дуже досвідченого дипломата, котрий чітко й ясно розуміє наші національні пріоритети", - повідомив Володимир Огризко.