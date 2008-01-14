Яценюк зустрінеться з Вольвенд і Северінсен
10:11, 14 січня 2008Політика
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15 січня о 9.00 розпочнеться зустріч Голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА зі співдоповідачами Комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи з питань дотримання обов`язків та зобов`язань державами - членами Ради Європи Ренатою ВОЛЬВЕНД та Ханне СЕВЕРИНСЕН.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, зустріч відбудеться за адресою вул.. Грушевського, 5, зала нарад, 3-й поверх, вхід через 9-й під`їзд.
Акредитація проводиться 14 січня з 15-00 до 17-00 за тел. 255-30-74.
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