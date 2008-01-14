Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА написала заяву про складення з себе депутатських повноважень.

Відповідна заява зареєстрована у Регламентному комітеті Верховної Ради.

На даний момент інших заяв від депутатів-сумісників не зареєстровано.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення представниці Партії регіонів Р.БОГАТИРЬОВОЇ секретарем РНБО.