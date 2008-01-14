Богатирьова написала заяву
11:12, 14 січня 2008Політика
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Документ зареєстрований у Регламентному комітеті
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА написала заяву про складення з себе депутатських повноважень.
Відповідна заява зареєстрована у Регламентному комітеті Верховної Ради.
На даний момент інших заяв від депутатів-сумісників не зареєстровано.
Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення представниці Партії регіонів Р.БОГАТИРЬОВОЇ секретарем РНБО.
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