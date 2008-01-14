Тимошенко в Дніпропетровську засукала рукава

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність законодавчого врегулювання процедури приватизації аеропортів.

Як передає кореспондент УНІАН, розробити відповідний законопроект Ю.ТИМОШЕНКО доручила Міністерству транспорту і зв`язку, Фонду держмайна і Міністерству економіки сьогодні в Дніпропетровську, де вона ознайомилась з проектом реконструкції міжнародного аеропорту.

«Необхідно терміново розробити законопроект, який регламентуватиме процедуру приватизації аеропортів, їх систем безпеки, а також злітно-посадочних смуг», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає нелогічною і такою, що не відповідає світовій практиці передачу злітно-посадочних смуг у приватну власність.

Ю.ТИМОШЕНКО також відзначила, що обсяг участі держави в процесі реконструкції міжнародного аеропорту Дніпропетровська визначатиметься після врегулювання відносин власності щодо об`єктів діючого аеропорту. При цьому, на її думку, враховуючи, що більшість об`єктів міжнародного аеропорту в Дніпропетровську належать приватним інвесторам, держава може вкласти в реконструкцію інфраструктури аеропорту не більш як 10% необхідних коштів. Решта всіх витрат, за її словами, мають нести приватні інвестори.

У свою чергу, перший заступник генерального директора ВАТ «Дніпроавіа» Сергій ТКАЧЕНКО уточнив, що сумарний обсяг необхідних для реконструкції інвестицій становить 824 млн. грн., зокрема, за його словами, обсяг державних інвестицій – 359 млн. грн.

С.ТКАЧЕНКО також повідомив, що державні інвестиції буде спрямовано на реконструкцію злітно-посадочної смуги і будівництво додаткової стернової доріжки, а приватні інвестиції – на будівництво нового терміналу.

Заступник гендиректора також повідомив, що реконструкцію аеропорту планується завершити впродовж чотирьох років.