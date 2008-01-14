Симоненко назвав ідею Януковича нереальною
11:29, 14 січня 2008Політика
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КПУ обіцяє координувати дії
Фракція Комуністичної партії України вважає нереальним створення у Верховній Раді єдиної опозиції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.
«Я думаю, про опозицію як таку не йдеться», – сказав він.
Разом з тим лідер КПУ зазначив, що фракції, які опинилися у меншості, безумовно, координуватимуть свої дії.
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