Симоненко назвав ідею Януковича нереальною

Фракція Комуністичної партії України вважає нереальним створення у Верховній Раді єдиної опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

«Я думаю, про опозицію як таку не йдеться», – сказав він.

Разом з тим лідер КПУ зазначив, що фракції, які опинилися у меншості, безумовно, координуватимуть свої дії.