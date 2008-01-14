Яценюк запропонував депутатам попрацювати

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує парламенту продовжити першу сесію щонайменше на один тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і парламентських комітетів.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що відповідне прохання надійшло до ВР також і від Президента В.ЮЩЕНКА. Тому, на думку Голови ВР, під час погоджувальної ради потрібно обговорити це питання, щоб завтра у сесійній залі ухвалити відповідне рішення.

«Я вважаю, що потрібно продовжити сесію як мінімум на один тиждень», – сказав А.ЯЦЕНЮК.