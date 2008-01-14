Кабмін надіслав у ВР ряд подань щодо кадрових призначень

Завтра передбачається розгляд у Верховній Раді питання про призначення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у проекті розгляду засідань ВР на 15-18 січня, який розданий журналістам.

На даний час відбувається засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та комітетів парламенту.

На цьому засіданні Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК також повідомив, що сьогодні від Кабінету міністрів України надійшло до парламенту ряд подань щодо кадрових призначень.

При цьому він не уточнив, про які призначення йде мова.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України подання про призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ.

Зараз В.НАЛИВАЙЧЕНКО є т.в.о. голови СБУ.