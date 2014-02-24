США повинні бути готові надати Україні додаткову допомогу - Маккейн

Політик привітав останні події на Україні, де наприкінці минулого тижня опозиція оголосила президента Віктора Януковича відстороненим від влади, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на заяву американського сенатора Джона Маккейна.

Маккейн висловив подяку послу США в Україні Джеффрі Пайєтту та помічнику держсекретаря США Вікторії Нуланд за «невтомні зусилля», а також європейським лідерам «від Брюсселя до Берліна, від Парижа до Варшави, від Вільнюса до Будапешта, які зіграли важливу роль».

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Водночас Маккейн зазначив, що тепер Україна стоїть перед необхідністю прийняти складні рішення, щоб вирішити проблеми, які накопичилися в країні.

«Шлях реформ буде важким, але якщо новий уряд України готовий прийняти ці складні і, найчастіше, непопулярні рішення, то йому буде потрібна суттєва допомога від Міжнародного валютного фонду і Європейського союзу. США також повинні бути готові надати додаткову допомогу», - заявив політик.

Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що фонд готовий надати допомогу Україні, якщо влада країни про це попросить. Нагадаємо, що золотовалютні резерви України скоротилися до 16 мільярдів доларів, і для їх поповнення доведеться звернутися за зовнішньою допомогою.