Тимошенко розпорядилася, щоб знецінені вклади приносили додому

Ощадбанк і Укрпошта сьогодні підпишуть угоду про доставку додому компенсаційних виплат із знецінених вкладів Ощадбанку СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні після відвідування Дніпропетровського обласного відділення Ощадбанку України №58.

«Безперечно, сьогодні складно відбувається процес виплати компенсацій, і, перш за все, тому, що діюча система Ощадбанку не розрахована на такий приплив людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, підписання угоди між Укрпоштою і Ощадбанком дасть змогу доставляти компенсаційні виплати додому і скоротить черги вкладників. При цьому, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що вже із завтрашнього дня в Ощадбанках вкладникам у черзі лунатиме зразок заяви, в якій люди зможуть зазначити свою адресу, обсяг вкладу і свою згоду на доставку грошей додому.

Прем`єр-міністр також повідомила, що сьогодні Кабінет Міністрів прийняв постанову, відповідно до якої послуги Укрпошти з доставки додому компенсацій надаються безкоштовно.