Держдеп заявив, що у Росії і США спільні інтереси в Україні



”І Росія, і США зацікавлені в мирній, стабільній Україні. Не в інтересах Росії, щоб десятки тисяч людей перебували на вулицях, протестуючи проти уряду, який вони ( Росія ) тісно підтримували”, - сказала Псакі, повідомляє РІА «Новости».

”Ми хочемо бачити єдину процвітаючу Україну. Це не гра, в якій хтось повинен програвати, будь це Росія або будь-яка інша країна”, - додала Псакі.

За її словами, США продовжують закликати до ”мирного демократичного діалогу” в Україні, конституційної реформи, формування перехідного уряду і до припинення насильства.