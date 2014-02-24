Держдеп заявив, що у Росії і США спільні інтереси в Україні
23:00, 24 лютого 2014Політика
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У США та Росії спільні інтереси в Україні, сказала журналістам у понеділок представник держдепартаменту Джен Псакі.
І Росія, і США зацікавлені в процвітаючій Україні / zr.ru
”І Росія, і США зацікавлені в мирній, стабільній Україні. Не в інтересах Росії, щоб десятки тисяч людей перебували на вулицях, протестуючи проти уряду, який вони ( Росія ) тісно підтримували”, - сказала Псакі, повідомляє РІА «Новости».
”Ми хочемо бачити єдину процвітаючу Україну. Це не гра, в якій хтось повинен програвати, будь це Росія або будь-яка інша країна”, - додала Псакі.
За її словами, США продовжують закликати до ”мирного демократичного діалогу” в Україні, конституційної реформи, формування перехідного уряду і до припинення насильства.
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