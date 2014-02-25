Віце-спікер вважає, що коаліції й уряду сьогодні ще не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“З огляду на порядок денний, я не бачу якихось там визначних та доленосних питань. Кабінет міністрів — це досить складні питання персоналій, а тим паче велика кількість людей, кандидатур, які ніколи не були в управлінських речах”, - сказав Кошулинський і додав, що до складу Кабміну може увійти більше половини нових людей.

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В той же час віце-спікер наголосив, що питання коаліції та уряду є первинними.

“Воно розглядатиметься, напевно, у другій половині дня. Не знаю, чи в пленарному режимі”, - додав Кошулинський.

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