Віце-спікер вважає, що коаліції й уряду сьогодні ще не буде

10:46, 25 лютого 2014
Політика
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Віце-спікер Верховної Ради Руслан Кошулинський вважає, що питання про формування коаліції та нового уряду сьогодні парламент не розглядатиме

Нової коаліції сьогодні ще не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“З огляду на порядок денний, я не бачу якихось там визначних та доленосних питань. Кабінет міністрів — це досить складні питання персоналій, а тим паче велика кількість людей, кандидатур, які ніколи не були в управлінських речах”, - сказав Кошулинський і додав, що до складу Кабміну може увійти більше половини нових людей.

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В той же час віце-спікер наголосив, що питання коаліції та уряду є первинними.

“Воно розглядатиметься, напевно, у другій половині дня. Не знаю, чи в пленарному режимі”, - додав Кошулинський.

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