Віце-спікер вважає, що коаліції й уряду сьогодні ще не буде
Віце-спікер Верховної Ради Руслан Кошулинський вважає, що питання про формування коаліції та нового уряду сьогодні парламент не розглядатиме
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
“З огляду на порядок денний, я не бачу якихось там визначних та доленосних питань. Кабінет міністрів — це досить складні питання персоналій, а тим паче велика кількість людей, кандидатур, які ніколи не були в управлінських речах”, - сказав Кошулинський і додав, що до складу Кабміну може увійти більше половини нових людей.
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В той же час віце-спікер наголосив, що питання коаліції та уряду є первинними.
“Воно розглядатиметься, напевно, у другій половині дня. Не знаю, чи в пленарному режимі”, - додав Кошулинський.