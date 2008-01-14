Тимошенко у Дніпропетровську зустріла однокласницю (додане фото)

Під час перебування у Дніпропетровську прем’єр-міністр України відвідала обласне відділення № 58 Державного Ощадного банку України, де ознайомилася з організацією та станом виплати коштів громадянам, які мали заощадження в установах Ощадбанку СРСР.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, серед людей, які, знаючи про візит землячки, прийшли до відділення, була і однокласниця Юлії Тимошенко Тетяна Литвинчук (Сергєєва).

Прем`єр-міністр впізнала шкільну подругу, вони обнялися і обмінялися телефонами. Тетяна Литвинчук запросила Юлію Тимошенко на зустріч однокласників з нагоди 30-річчя закінчення школи.