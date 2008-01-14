Верховна Рада продовжить роботу на тиждень

Перша сесія Верховної Ради України шостого скликання закриється 25 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після Погоджувальної ради повідомив журналістам голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, під час Погоджувальної ради було ухвалено рішення не закривати першу сесію ВР 18 січня, а продовжити роботу парламенту ще на один тиждень.

Водночас, за словами А.ЯЦЕНЮКА, з 21 по 24 січня не буде пленарних засідань і депутати працюватимуть у парламентських комітетах.

Він також наголосив, що цього тижня 16 і 17 січня відбудеться розгляд у парламентських комітетах тих законопроектів, які Президент України просить розглянути як невідкладні.

А.ЯЦЕНЮК також наголосив, що 25 січня відбудеться не лише урочисте закриття сесії, а й будуть ухвалені законопроекти, які надійшли до ВР від глави держави.