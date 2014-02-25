Запрацював сайт для публікації знайдених в «Межигір'ї» документів
Група українських журналістів та волонтерів запустила інтернет-ресурс YanukovychLeaks.org, на сторінках якого будуть публікуватися документи, знайдені в резиденції «Межигір'я» екс-президента України Віктора Януковича.
Також на сайті публікуватимуться журналістські розслідування, проведені на основі знайдених документів.«Група журналістів і волонтерів узялася за врятування, систематизацію і розслідування величезного масиву інформації про фіндіяльність колишніх власників резиденції. Виявлені і врятовані документи публікуватимуться на цьому сайті і будуть доступні для всіх журналістів світу», - повідомляється на головній сторінці ресурсу.
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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого на територію покинутої резиденції колишнього президента України охоронці почали пропускати журналістів і всіх охочих. На території резиденції було знайдено документи, що свідчать про порушення законодавства, підкуп суддів та ухилення від сплати податків. У воді біля причалу водолази виловили близько 200 тек з документами, які хтось намагався знищити під час втечі.
23 лютого Верховна Рада ухвалила рішення повернути резиденцію «Межигір’я» в державну власність.