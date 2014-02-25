«Свобода» просить ГПУ та МВС припинити діяльність тітушок в Одесі

Депутат Верховної Ради Павло Кириленко (ВО «Свобода») просить Генеральну прокуратуру і Міністерство внутрішніх справ припинити в Одесі та області діяльність сепаратистських формувань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації партії «Свобода», 25 лютого Кириленко направив до Генпрокуратури і МВС звернення «з вимогою негайно припинити діяльність в місті та області антиукраїнських сепаратистських угруповань, зокрема груп так званих «тітушок», діяльність яких «підриває національний суверенітет, провокує громадянські зіткнення, представляє небезпеку для життя громадян».

Читайте такожУ Одесі одночасно проходять дві масові акції – активістів Євромайдану і його противників

«До організації сепаратистських угруповань в місті причетні колишній мер Одеси Олексій Костусєв, перший секретар Одеського міського комітету КПУ Ростислав Барда і найближче оточення зараз ув’язненого одіозного екс-нардепа Ігоря Маркова, а також близькі до нього кримінальні структури. Серед головних виконавців - місцеві прокремлівські маргінали: керівник «Молодіжної єдності» Антон Давидченко і координатор громадської організації «Дозор» Олексій Чмирь», - повідомили у прес-службі.

«Так звані народні дружини, а фактично бандформування «тітушок» озброєні й мають чітко поставлене завдання - ескалація громадянського конфлікту і підрив засад української державності. Одіозних осіб, які їх очолюють, неодноразово перевіряли правоохоронні органи на предмет координації та фінансування іноземними державами для підриву миру і стабільності. На їхніх заходах систематично звучали висловлювання, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу в місті. Проте належної реакції з боку правоохоронців ще не було. Однозначно, що їхні заклики до сепаратизму, фізична протидія учасникам Майдану є злочином. Наслідком потурання їхній діяльності вже стало кілька зіткнень, під час яких постраждали працівники низки місцевих ЗМІ», - цитує прес-служба Кириленка.

Читайте такожВ Одесі відбувся марш проти Євромайдану під прапорами Росії та СРСР

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого в Одесі біля будівлі ОДА близько 300 молодиків із бітами побили журналістів, близько 80 учасників акції «Досить стріляти», серед яких жінки і люди похилого віку, а також побили священика.