Заступники Черновецького і голови районів пересядуть на громадський транспорт

Відтепер заступники Київського міського голови і голови районів їздитимуть на роботу в громадському транспорті, аби мати можливість частіше спілкуватися з людьми та на власні очі побачити зблизька проблеми транспортного забезпечення в місті. Про це заявив Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ під час наради зі своїми заступниками і головами районних у місті Києві рад, на якій розглянуто низку важливих питань життєзабезпечення міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також зауважив, що він і сам готовий їздити на роботу в міських „маршрутках” чи у метро. Він піддав критиці незадовільну роботу керівництва міста і районів, пов`язану з вивченням реальних проблем киян.

Під час наради мер Києва загострив увагу присутніх на ситуації, пов`язаній з численними розриттями доріг та іншими перешкодами, які ускладнюють рух міського транспорту.

Розкритикувавши недостатній контроль за здійсненням ремонтних робіт на вул. Саксаганського, він доручив першому заступнику голови КМДА Івану ФОМЕНКУ, в.о. заступника голови Івану САЛІЮ та генеральному директору комунальної корпорації «Київавтодор» Володимиру ЖУКОВУ негайно організувати там роботу у три зміни та надати новий план прискореного завершення ремонту вулиці.

Міський голова зобов`язав керівників відповідних служб і підрозділів обов`язково погоджувати з ним плани майбутніх ремонтних робіт на дорогах Києва для прийняття оптимального рішення щодо черговості та термінів їх проведення.

Розвантаження київських магістралей можливе і завдяки забороні руху вантажних автомобілів по окремих вулицях Києва, список яких міський голова доручив підготувати найближчим часом.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зобов’язав відповідні служби взяти під особливий контроль роботу кондукторів у міському пасажирському транспорті. З різних джерел до мера надходять відомості про те, що кондуктори, збираючи платню за проїзд, не видають пасажирам квитків, а це - гроші киян, частка яких має надходити до міського бюджету.

На нараді було порушено також питання, пов`язані з прискоренням спорудження Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Нині тут у три зміни працює близько 2,5 тисяч будівельників, а з часом до них можуть долучитися ще 500. Водночас гострою залишається проблема відселення мешканців Русанівських та Воскресенських садів. Міський голова доручив своєму заступнику Анатолію МУХОВИКОВУ якомога швидше завершити переговори з ними на предмет вибору одного з шести запропонованих варіантів компенсації за звільнення ділянок, через які має пролягти траса мостового переходу.

Черговий раз зауваживши на необхідності регулярного проведення громадських слухань, а також «Гарячих ліній», міський голова зобов`язав присутніх в обов`язковому порядку знайомити його з усіма зауваженнями та пропозиціями киян для оперативного прийняття рішень з кожної конкретної проблеми. Зокрема, керівників районів зобов`язано щопонеділка надавати міському голові протоколи громадських слухань із зазначенням тематики, адрес, де вони проводились, складу аудиторії тощо.

У прес-службі також зазначили, що 23 червня запрацювала інформаційна лінія, за допомогою якої кияни можуть поскаржитися на недобросовісну роботу чиновників. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що хоче знати про кожен телефонний дзвінок на цю лінію і зобов’язав присутніх оперативніше реагувати на звернення киян. (Телефон цієї гарячої лінії - 279-97-16, він працюватиме щоденно, крім суботи та неділі, з 9.00 до 17.00 – УНІАН).