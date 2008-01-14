Хто дискредитував Ющенка?

Народний депутат України Микола ТОМЕНКО звернувся з листом до глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ з проханням роз’яснити ситуацію, яка, на його думку, дискредитувала авторитет Президента України.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, йдеться про повідомлення у засобах масової інформації 8 січня поточного року щодо ініціативи Президента України не проводити зимових канікул у роботі Верховної Ради України.

М.ТОМЕНКО нагадав, що така пропозиція широко висвітлювалася у різноманітних ЗМІ з посиланням на прес-службу Президента та цитуванням повідомлення, яке було розміщене на офіційному сайті глави держави. В усіх цих повідомленнях містилася цитата: «Згідно з пропозицією Президента, наступна сесія Верховної Ради шостого скликання має відкритися не в лютому, а 22 січня, тобто наступного вівторка після закриття першої сесії».

Як відомо, Основний Закон України чітко врегульовує питання відкриття сесій парламенту. Зокрема, у ст. 83 Конституції України зазначено, що чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. Таким чином, очевидно, що вказана вище пропозиція Президента суперечила нормі Основного Закону, про що наголошували ряд політиків та експертів, йдеться у повідомленні.

Через деякий час на офіційному сайті Президента відбулися зміни згаданого повідомлення прес-служби, а саме: «…1-а сесія Верховної Ради VI скликання має продовжити роботу безпосередньо до відкриття 2-ї сесії – тобто у період з 21 січня по 1 лютого». Оскільки дане повідомлення датується тим самим днем і часом (8.01.2008 р., о 13.30), то виникає ситуація, коли сотні засобів масової інформації України цитували фрагмент листа Президента, який відсутній на офіційному сайті глави держави. Звідси, зазначає М.ТОМЕНКО, "можна зробити висновок, що йдеться про неформальне редагування оприлюдненого документа або фальсифікацію тексту листа Президента України".

Керуючись нормами Закону України «Про статус народного депутата України» та враховуючи вищенаведене, М.ТОМЕНКО звертається до глави Секретаріату Президента з проханням поінформувати його, чи проведено службове розслідування факту дискредитації Президента України, коли спочатку від імені глави держави оприлюднюють документ, де містяться пропозиції порушити Конституцію України, а потім цей документ, що розміщено на офіційному Інтернет-представництві Президента, неформально змінюється.