Литвин: це буде цікавий концерт

Лідер парламентської фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН повідомив, що вже з’явилося міркування з приводу того, щоб рішення з кадрових призначень приймалися шляхом вставання народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам коментуючи такі пропозиції він зазначив: «Це буде цікавий концерт».

Стосовно пропозиції продовження роботи Верховної Ради в сесійному режимі, В.ЛИТВИН підкреслив: «ми хочемо роботи». В той же час, він додав, що «можна просто сидіти і нічого не робити, і це буде називатися роботою».

В.ЛИТВИН вважає, що якщо продовжувати роботу сесії парламенту, то «очевидно, треба Верховну Раду консолідувати». За його словами, вже сьогодні спостерігаються розбіжності, коли одні «намагаються запропонувати питання, які несуть виключно політичний характер». Він підкреслив, що йдеться, зокрема, про створення слідчих комісій.