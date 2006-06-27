Дмитро Фірташ: «Тимошенко ніколи не боролася проти Rosukrenergo»

Юлія ТИМОШЕНКО ніколи не боролася проти Rosukrenergo, вона критикувала непрозору структуру власності компанії, але сьогодні це питання вже зняте.

Про це заявив в інтерв`ю «Ведомостям» Дмитро ФІРТАШ, коментуючи заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що на посаді прем`єр-міністра України вона почне добиватися перегляду газових відносин із Росією й виключення Rosukrenergo зі схеми поставок середньоазіатського газу до України.

Нагадаємо, як з`ясувалося в квітні ц.р., Д.ФІРТАШ є головним партнером “Газпрому” в компанії Rosukrenеrgo, що постачає газ із Середньої Азії до України та до Східної Європи. Д.ФІРТАШ і його партнер Іван ФУРСІН контролюють половину цього бізнесу.

«Юлія ТИМОШЕНКО була незадоволена дуже високою, на її думку, ціною на газ для України. Але ця ціна ні тоді, ні зараз не була питанням Rosukrenergo. Сьогодні всі в Україні розуміють, що низька дотаційна ціна призводить до неефективного енергоспоживання. Україна має намір вступити в Євросоюз, і їй доведеться привести ціни на газ до середньоєвропейських. Якщо Україна хоче бути реально незалежною країною, вона не може ні в кого просити преференцій і повинна звикнути до думки, що ціна на газ зростатиме до європейської», - сказав Д.ФІРТАШ.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» веде переговори з «РосУкрЕнерго» про збереження ціни газу, що імпортується до України, в другому півріччі.

Як заявив журналістам виконуючий обов`язки голови Правління НАК «Нафтогаз України» Олександр БОЛКІСЄВ: «Ми ведемо переговори, щоб ця ціна (95 доларів за 1000 кубометрів - УНІАН) не мінялася протягом 5 років».

Тим часом, за його словами, візит керівництва російського концерну «Газпром» до України відкладено через останні заяви політиків в Україні. Він попросив «політиків, щоб вони дуже акуратно висловлювалися про взаємовідносини України з росіянами й «Нафтогазом». «Якщо ми щось хочемо робити, то треба спочатку погоджувати свої кроки з РАТ «Газпром», а потім говорити про них привселюдно. Така моя позиція. Інакше ми потрапляємо в незручну для України ситуацію. Не для «Газпрому», не для Туркменістану, а для України перш за все», - так О.БОЛКІСЄВ прокоментував намір претендента на посаду прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО провести ревізію газових угод від 4 січня з «Газпромом» і «РосУкрЕнерго».

Довідка УНІАН. 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки російського газу до України. Україна купуватиме російський газ за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго», яка, в свою чергу, купуватиме російський газ у «Газпрому» за ціною 230 дол. за тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсуватиметься нижчою вартістю газу із Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу до Європи збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 доларів.

Згідно з підписаною 4 січня в Москві угодою, 2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для поставок газу до України.

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського та російського природного газу до України за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.