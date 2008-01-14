Герман образилася на Президента

Фракція Партії регіонів не братиме участі в голосуваннях за кадрові питання, які стосуються виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам член фракції ПР Ганна ГЕРМАН.

За її словами, в коаліції є достатньо голосів для того, щоб голосувати за зміну керівників Фонду держмайна України, Антимонопольного комітету і вирішувати інші кадрові питання.

Разом з тим, вона зазначила, що фракція ПР братиме участь у голосуваннях за питання, пов’язані зі складенням депутатських повноважень тими, хто пішов працювати у виконавчу владу.

За словами Г.ГЕРМАН, фракція підтримує рішення про необхідність роботи ВР, але лише в тому випадку, коли йдеться про прийняття законопроектів «які не є популістськими і піарними».

Вона також зазначила, що під час погоджувальної ради представники фракцій Партії регіонів, КПУ і блоку Литвина висловили негативне ставлення до першого листа Президента В.ЮЩЕНКА до ВР, де йшлося про необхідність продовження роботи сесії парламенту, і наголошували на недопустимості такої тональності щодо вищого законодавчого органу держави. На думку Г.ГЕРМАН, цим листом Президент «образив Верховну Раду».