У Сімферополі 5 тис. кримських татар мітингують за цілісність України

У Сімферополі біля Верховної Ради Криму сьогодні вранці зібралися щонайменше 5 тисяч кримських татар, вимагаючи від влади регіону зберегти цілісність України.

Як передає кореспондент УНІАН, люди тримають прапори України, Європейського Союзу, національні прапори кримських татар і скандують «Банду геть!», «Слава Україні!», «Україна!».

На акцію зібралися в основному чоловіки.

Кримські татари зайняли всю площу біля парламенту Республіки.

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Неподалік зібралися активісти козачих організацій і проросійськи налаштовані люди. Вони тримають георгіївські стрічки, видно також прапори Росії, всього кілька сотень осіб.

Кримський парламент о 15.00 збирається на позачергову сесію, на порядку денному якої два питання: про суспільно-політичну ситуацію і звіт Ради міністрів Криму.

Експерти не виключають відставку нинішнього уряду Автономії.