Могильов просить православну церкву та муфтіят не допустити протистояння в Криму

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов закликав митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря і муфтія мусульман Криму хаджі Еміралі Аблаєва звернутися до віруючих із закликом не допустити протистояння на міжнаціональному грунті, не вестися на можливі провокації і зберегти мир у регіоні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Радміну.

«Духовні лідери кримчан обіцяли звернутися до віруючих із закликом не вестися на провокації і не вступати у конфлікти», - йдеться к прес-релізі.

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Могильов заявив також, що для недопущення проявів екстремізму контролюється в'їзд на територію Криму. «Випадків появи великих або окремих радикально налаштованих груп не було виявлено», - говорять у Радміні.

Біля кримського парламенту продовжуються два мітинги - меджлісу кримських татар за цілісність України (близько 5 тисяч осіб) і партії «Русское единство» і козаків на захист Криму (кілька сотень осіб). Сторони роблять спроби штурму. Активістів стримують керівники організацій. Міліціонери стоять в два-три ряди.

Як повідомляв УНІАН, кримський парламент о 15.00 збирається на позачергову сесію, на порядку денному два питання: про суспільно-політичну ситуацію і звіт Ради міністрів Криму.