Біля ВР розпочали демонтаж металевого паркану

Як передає кореспондент УНІАН, демонтаж проводять активісти, використовуючи для цього газовий різак.

Наразі вже зрізано декілька секцій, робота з демонтажу паркану продовжується.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради Олександр Турчинов доручив негайно демонтувати огорожу навколо будівлі парламенту.

Таке рішення було прийнято для забезпечення вільного доступу громадян до території, прилеглої до будинку Верховної Ради.