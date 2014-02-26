Біля ВР розпочали демонтаж металевого паркану
13:31, 26 лютого 2014Політика
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Біля будівлі Верховної Ради України почали зносити металевий паркан, який відгороджував Маріїнський парк від площі перед будівлею.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, демонтаж проводять активісти, використовуючи для цього газовий різак.
Наразі вже зрізано декілька секцій, робота з демонтажу паркану продовжується.
REUTERS
Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради Олександр Турчинов доручив негайно демонтувати огорожу навколо будівлі парламенту.
Таке рішення було прийнято для забезпечення вільного доступу громадян до території, прилеглої до будинку Верховної Ради.
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