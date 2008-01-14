Тимошенко вибрала гармонію з Ющенком

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про підтримку демократичною коаліцією всіх дванадцяти першочергових законопроектів, внесених до парламенту, зокрема, президентського варіанту законопроекту «Про Кабінет міністрів України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

«Це є нашим абсолютним пріоритетом, і ніякого розподілу повноважень не буде поставлено вище, ніж гармонія в команді. Тому, я думаю, ми всі одностайно голосуватимемо за ті 12 законопроектів, які домовилися прийняти під час підписання коаліційної угоди», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр повідомила, що демократична коаліція уважно вивчала законопроект «Про Кабінет міністрів України», внесений до парламенту Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Я думаю, що демократична коаліція проголосує за цей законопроект, і не буде жодних проблем та інтриг навколо цих законів», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що уряд зможе працювати після ухвалення всіх першочергових законів. «Ми працюватимемо, і результат буде», - наголосила вона.