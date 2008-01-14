Тимошенко відвідає маму і погуляє на дні народження дядька

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після завершення програми робочої поїздки до Дніпропетровська має намір відвідати свою маму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

«Після програми я планую і дуже хочу заїхати до своєї мами, до своєї родини. Вони мене сьогодні чекають ввечері на вечерю. До речі, сьогодні ми ще відзначатимемо день народження одного з членів нашої родини», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр, проте, не уточнила, чий саме день народження відзначають сьогодні в її родині. (За версією "Української правди", це чоловік Антоніни Ульяхіної, тобто дядько Тимошенко.)

«Завжди, коли я приїжджаю до Дніпропетровська, у мене відігрівається серце. Я дуже люблю свою родину. Це дає мені сили, щоб потім довго і ефективно працювати», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.