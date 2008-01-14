Тимошенко візьметься за моральне оздоровлення суспільства
17:23, 14 січня 2008Політика
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Готується комплекс заходів
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір вжити комплекс заходів з урегулювання грального бізнесу і реклами на телебаченні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.
«Ми готуємо цілий комплекс заходів з морального оздоровлення суспільства», – сказала голова уряду.
Ю.ТИМОШЕНКО назвала «неадекватною» рекламу алкогольних і тютюнових виробів на телеканалах, а також трансляцію програм і фільмів «неприпустимого змісту, коли діти дивляться телевізор».
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