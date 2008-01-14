Тимошенко візьметься за моральне оздоровлення суспільства

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір вжити комплекс заходів з урегулювання грального бізнесу і реклами на телебаченні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

«Ми готуємо цілий комплекс заходів з морального оздоровлення суспільства», – сказала голова уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала «неадекватною» рекламу алкогольних і тютюнових виробів на телеканалах, а також трансляцію програм і фільмів «неприпустимого змісту, коли діти дивляться телевізор».