Парубія запропонували на посаду секретаря РНБО
20:39, 26 лютого 2014Політика
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Народного депутата України Андрія Парубія, який також є комендантом Євромайдану, запропонували поставити на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.
Парубія пропонують на посаду секретаря РНБО
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на віче.
Крім того, на посаду заступника секретаря РНБО запропоновано директора Інституту інформації Вікторію Сюмар.
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