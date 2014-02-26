Парубія запропонували на посаду секретаря РНБО

Народного депутата України Андрія Парубія, який також є комендантом Євромайдану, запропонували поставити на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на віче. Крім того, на посаду заступника секретаря РНБО запропоновано директора Інституту інформації Вікторію Сюмар. Читайте такожЯценюка запропоновано на посаду прем’єр-міністра України

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