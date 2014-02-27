Майданівці побували у маєтку Ющенка в Карпатах

Майданівці побували у маєтку Віктора Ющенка в Карпатах. Господаря в цей час удома не виявилося: він перебував у Києві. Однак, охорона зв'язалася з ним телефоном і Ющенко "ревізію" дозволив, повідомляє ТСН.

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Люди швидко розійшлися двоповерховим будинком. У ньому - велика вітальня, кухня, кілька спалень та санвузлів, бібліотека. Інтер'єр у гуцульському стилі: мікс старовини та сучасності.

Більшість речей вирізьблені з дерева або ковані з металу, на ліжках – ліжники, на стінах – килими, багато гуцульської кераміки, у шафі – кожухи. На подвір'ї – кілька вуликів. Дача третього українського президента стоїть на краю села Татарів, на території Карпатського національного парку.

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Кілька гектарів землі він викупив у тамтешніх селян ще у 2003 році, ще до того, як став президентом. Подейкують, за копійки, бо тоді гірська земля цінувалася не надто високо. По сусідству оселився Євген Червоненко.

Активісти хотіли нанести візит і йому, однак, охорона не пустила, мотивувавши, що господаря немає вдома. Люди не наполягали. Ющенко радості від інспекції не висловив.

Він зауважив, що не проти відвідин, але був би щасливий, якби вони це зробили разом із ним. Активісти задоволені, що такого "жлобства", як в Межигірʼї, в резиденції Ющенка вони не побачили. "Це є наш стиль", - сказали люди.