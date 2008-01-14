Як два пенсіонери ”оживили” сусіда-небіжчика

Стаття про післяріздвяні трагікомічні пригоди двох нью-йоркських горе-шахраїв міцно тримається в десятці найпопулярніших матеріалів "Нью-Йорк Таймс". Коли 66-річний Вірджиліо Цинтрон розпрощався з життям (з природніх причин, як засвідчила згодом судмедекспертиза), його сусіди по помешканню довго не горювали. Знайшовши у пошті небіжчика пенсійний чек на 355 доларів, 65-річні Джеймс О"хеа та Девід Далайя вирішили будь-що перевести його в готівку. Вони пересадили тіло в крісло, надали йому нетривкої рівноваги і прямо велелюдною вулицею повезли до магазинчику, який переводив чеки у готівку.

Коли власник магазину зажадав особистого підпису пана Цинтрона, його товариші показали на вікно, крізь яке виднілося прив`язане до крісла тіло. Втім, на той час біля крісла почали збиратися перехожі, заінтриговані видовищем. Серед них опинився і детектив, який саме мав ланч у сусідньому кафе. Він і спровадив О"хеа і Далайю до поліцейського відділку. Обом висунуто звинувачення у підробці чеків.