Мітингувальники оточили Верховну Раду
10:10, 27 лютого 2014Політика
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Близько 2 тис. мітингувальників, переважно з прапорами ВО “Свобода”, оточили будівлю Верховної Ради України.
Близько 2 тис. мітингувальників оточили будівлю Верховної Ради / 0629.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, біля входу для депутатів у парламент мітингувальники створили так званий “коридор ганьби”.
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Вони очікують, що через нього будуть проходити представники Партії регіонів і комуністи.
На площі перед будинком парламентом стоїть армійський БРДМ, на якому приїхали мітингувальники з Майдану.
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