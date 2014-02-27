Мітингувальники оточили Верховну Раду

10:10, 27 лютого 2014
Політика
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Близько 2 тис. мітингувальників, переважно з прапорами ВО “Свобода”, оточили будівлю Верховної Ради України.

Близько 2 тис. мітингувальників оточили будівлю Верховної Ради / 0629.com.ua

Як передає кореспондент УНІАН, біля входу для депутатів у парламент мітингувальники створили так званий “коридор ганьби”.

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Вони очікують, що через нього будуть проходити представники Партії регіонів і комуністи.

На площі перед будинком парламентом стоїть армійський БРДМ, на якому приїхали мітингувальники з Майдану.

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