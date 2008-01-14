На інавгурацію Саакашвілі прибудуть делегації із 40 країн

На інавгурацію Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ прибудуть делегації з майже 40 країн.

Як повідомляють у Держканцелярії Президента Грузії, програма інавгурації перебуває в стадії уточнення. Вже відомо, що на інавгурацію прибудуть делегації близько 40 країн, зокрема президентів і голів урядів Туреччини, України, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Туркменістану і Казахстану, передає агентство «Новини Грузія» .

Інавгурація М.СААКАШВІЛІ відбудеться орієнтування 20 січня.

Також у виборчому штабі переможця виборів повідомили, що Президент США Джордж БУШ зв`язався по телефону з М.СААКАШВІЛІ під час свого східного турне. У телефонній розмові Дж.БУШ назвав «вражаючими» вибори 5 січня і заявив, що він захоплюється демократичністю процесів відставки М.СААКАШВІЛІ з поста Президента Грузії і призначення дострокових президентських виборів.

Дж.БУШ пообіцяв, що на інавгурації Президента Грузії буде присутній представник його адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпорядився про створення делегації України для участі в заходах у зв`язку з інавгурацією Президента Грузії. Згідно з розпорядженням, делегацію очолить прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. Їй доручено сформувати персональний склад делегації.

13 січня ЦВК Грузії затвердила остаточні підсумки президентських виборів 5 січня. Відповідно до результатів виборів, перемогу здобув М.СААКАШВІЛІ, який набрав 53,47% голосів виборців.