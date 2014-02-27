Янукович: Угоду з врегулювання кризи опозиція не виконала

Про це йдеться в його зверненні до українського народу.

"Вважаю, що підписана мною і лідерами української опозиції в присутності поважних західних партнерів угода про врегулювання кризи в Україні 21 лютого 2014 року не виконана", - йдеться у зверненні, яке надійшло в четвер в РИА Новости.

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Переговори про врегулювання конфлікту в Україні пройшли в Києві 21 лютого. Пізніше відповідну угоду було підписано президентом Віктором Януковичем і лідерами опозиції. Проте вже наступного дня Верховна рада, з порушенням досягнутих домовленостей і не чекаючи президентської підпису під законом про повернення конституції 2004 року, своєю постановою змінила Основний закон, відсторонила президента Віктора Януковича від влади, поклавши виконання обов'язків президента на спікера Олександра Турчинова, і призначила президентські вибори на 25 травня. На цьому тижні Рада змінила ряд міністрів.

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Янукович заявив, що залишається законно обраним главою держави, а в країні є всі ознаки державного перевороту. Москва вважає, що легітимність рішень Верховної ради викликає сумніви.

Політична криза вибухнула на Україні в кінці листопада 2013 року, коли кабмін оголосив про призупинення євроінтеграції країни. Масові акції, названі «Євромайданом», пройшли по всій Україні і в січні вилилися в зіткнення радикалів з міліцією. Масштабні вуличні заворушення поновилися в Києві 18 лютого, в результаті загинули більше 80 людей, більше 800 постраждали.