Коаліція внесла кандидатуру Яценюка на посаду прем'єра

Виконуючий обов'язки Президента України Олександр Турчинов офіційно вніс на розгляд парламенту кандидатуру лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра України.

Читайте такожЯценюк заявляє, що не йтиме у президенти

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після того, як народний депутат Сергій Соболєв зачитав з парламентської трибуни заяву про створення парламентської більшості, яка одразу проголосувала за те, щоб запропонувати кандидатуру Яценюка на розгляд виконуючого обов'язки Президента.