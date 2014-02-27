Коаліція внесла кандидатуру Яценюка на посаду прем'єра
14:09, 27 лютого 2014Політика
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Турчинов офіційно вніс на розгляд ВР кандидатуру Яценюка на посаду прем'єр-міністра України.
Кандидатуру Яенюка висунули у прем'єри
Виконуючий обов'язки Президента України Олександр Турчинов офіційно вніс на розгляд парламенту кандидатуру лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра України.
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Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після того, як народний депутат Сергій Соболєв зачитав з парламентської трибуни заяву про створення парламентської більшості, яка одразу проголосувала за те, щоб запропонувати кандидатуру Яценюка на розгляд виконуючого обов'язки Президента.
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