У центрі Севастополя відносно спокійна обстановка

Як передає кореспондент УНІАН, на центральній площі – площі Нахімова, станом на 14.30 не проводилося жодних масових заходів, але продовжувала залишатися "польова кухня".

Водночас, неподалік, біля будівлі Севастопольської міської держадміністрації, вже не перший день в режимі чергування перебувають кілька сотень чоловік, які заявляють, що забезпечують роботу обраного 23 лютого на мітингу «міським головою - головою виконкому міськради Севастополя», а пізніше, рішенням міськради, призначеного головою Координаційного комітету з організації Севастопольського міського управління із забезпечення життєдіяльності міста, російського громадянина Олексія Чалого (Чалий вже третій день з групою осіб свій робочий день проводить в будівлі СМДА). Серед тих, хто чергує - представники козачих формувань, молодь спортивної статури.

Читайте такожСитуація в Криму вирішиться дипломатичним шляхом - Ярема

Транспорт, магазини, фінустанови, житлово-комунальні служби та інші міські структури працюють в штатному режимі.

Проросійськи налаштовані севастопольці сьогодні організовано на автобусах рушили до Сімферополя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні невідомі зі зброєю захопили будівлі Верховної ради і Ради міністрів АР Крим у центральній частині Сімферополя, вивісивши там російські прапори. Вимоги тих, хто захопив будівлі та яких у кожній з них по 50 чоловік, офіційно не озвучені. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".

Президія Верховної ради АРК, представників якої ті, хто захопив будівлі, пропустили до приміщення ВР АРК, ініціює проведення всекримського референдуму з питання "вдосконалення статусу автономії та розширення її повноважень" і виступила з відповідним зверненням.

Читайте такожБілий дім закликає поважати територіальну цілісність України - заява

У Севастополі інтернет-сайт ForPost, близький до обраного на мітингу міським головою – головою виконавчого комітету міської ради бізнесмена Олексія Чалого, сьогодні вранці закликав севастопольців-чоловіків терміново прибути на площу Нахімова для відправлення до Сімферополя.