Повідомлення від імені Януковича розповсюдила прес-служба Кремля – джерело

Про це УНІАН повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

«Сьогодні по «пулу» з Кремля прийшло повідомлення від імені Януковича», - сказав співбесідник агентства.

За його словами, у даному листі також повідомлялося, що влада Росії задовольнила прохання Януковича забезпечити його особисту безпеку на території РФ.

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Як повідомляв УНІАН, після полудня російські агентства РІА «Новости», «Інтерфакс» і ІТАР-ТАСС оприлюднили заяву Януковича, в якій він заявив, що, як і раніше, вважає себе законним Президентом країни.

«Я, Віктор Федорович Янукович, звертаюся до народу України, - йдеться в одержаній ІТАР-ТАСС заяві Януковича. - Як і раніше вважаю себе законним главою Української держави, обраним на основі вільного волевиявлення українських громадян. Не можу бути байдужим до трагічних подій на моїй батьківщині. Вважаю, що підписана мною і лідерами української опозиції у присутності поважних західних партнерів Угода про врегулювання кризи на Україні 21 лютого 2014 року не виконана. На вулицях багатьох міст нашої країни розгул екстремізму. У мою адресу, в адресу моїх соратників звучать погрози фізичної розправи».

«Вимушений просити владу РФ забезпечити мені особисту безпеку від дій екстремістів, - продовжив він. - На жаль, все, що відбувається зараз у Верховній Раді України, не має легітимного характеру. Рішення, які приймаються парламентом у відсутності багатьох членів фракції «Партії регіонів», інших фракцій, які побоюються за свою безпеку, а деякі були піддані фізичному насильству і вимушені залишити територію України, незаконні».

22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

24 лютого виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що стосовно Януковича порушено кримінальну справу про масові вбивства мирних громадян, і його оголошено у розшук.

25 лютого Головним слідчим управлінням Генпрокуратури було розпочато кримінальне провадження за фактами організації здійснення умисних вбивств під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності в Києві в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року.

26 лютого у Генпрокуратурі заявили, що екс-президенту Віктору Януковичу, колишньому очільнику АП Клюєву, екс-генпрокурору Віктору Пшонці, екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку та іншим особам оголошено про підозру у скоєнні умисних вбивств під час проведення масових заходів у центрі Києва.