ПРП визначилась з кандидатом на виборах мера Харкова

Конференція Харківської обласної організації партії «Реформи і Порядок» ухвалила рішення про свою обов’язкову участь у можливих дострокових виборах Харківського міського голови та Харківської міської ради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі парторганізації, делегати конференції запропонувала висунути претендентом на посаду мера Харкова керівника обласної організації ПРП Івана ВАРЧЕНКА.

Ініціатором таких рішень виступила міська організація ПРП. Рішення на конференції було ухвалене абсолютною більшістю голосів.

Сам І.ВАРЧЕНКО вважає, що питання перевиборів давно назріло, оскільки Харків, на його думку, «має вийти з того зачарованого кола, в якому місто перебуває останніми роками».

Коментуючи рішення конференції, він сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, що сьогодні, зокрема, «необхідна відкрита дискусія про Харків, про перспективи розвитку міста і його майбутнє».

І.ВАРЧЕНКО входить до виборчого списку БЮТ (№207).