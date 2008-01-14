Фракція БЮТ проголосує президентський варіант закону про Кабмін

Фракція БЮТ у Верховній Раді України проголосує за новий закон про Кабінет Міністрів, запропонований Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Дніпропетровську, у прямому ефірі місцевого “11 телеканалу” заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, у новому законі достатньо повноважень для уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що у Кабінету Міністрів достатньо повноважень, аби навести порядок у земельних питаннях, податках та боротися з корупцією на всіх рівнях влади. “Головне, що ці процеси будуть тривати максимально публічно та прозоро”, - зазначила глава уряду.

Прем’єр-міністр також наголосила: “Щоб рухатися вперед, необхідно зберегти взаєморозуміння між двома демократичними силами в Україні”.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради законопроект “Про Кабінет міністрів України”. Документ зареєстрований 11 січня 2008 року.

Нині чинним є закон про Кабінет Міністрів, який 12 січня 2007 року прийняла Верховна Рада V скликання, подолавши вето Президента.

Раніше Ю.ТИМОШЕНКО висловлювала думку, що президентський варіант законопроекту “Про Кабінет Міністрів України” скорочує повноваження уряду.

“Цей законопроект збільшує повноваження Президента і скорочує повноваження Кабінету міністрів. Ми будемо вивчати цей законопроект”, - сказала прем’єр-міністр в інтерв’ю телеканалу “Інтер” 12 січня.