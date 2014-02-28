МЗС: Янукович винен в невиконанні Угоди про врегулювання кризи

Про це йдеться у відповіді відомства на заяву МЗС Росії з приводу вищезазначеного документа, пише Українська правда.

"В Україні надається важливе значення Угоді про врегулювання кризи, підписаній 21 лютого 2014 року чинним на той час президентом України та лідерами опозиції та засвідченій офіційними представниками Німеччини, Польщі та Франції", - сказано у відповіді.

"У цьому зв'язку висловлюємо розчарування, що представник Російської Федерації, який також брав участь у переговорах і підготовці зазначеного документа, відмовився засвідчити цю Угоду", - заявили в МЗС.

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"Не виключено, що саме цей чинник став в результаті однією з причин відмови з боку колишнього президента України виконувати домовленості Угоди, спрямовані на стабілізацію внутрішнього життя в державі", - сказано у документі.

"Зокрема, Янукович відмовився підписати спеціальний закон Верховної Ради щодо відновлення дії Конституції України 2004 року, що відповідно до Угоди мало бути зроблено протягом 48 годин після її підписання. Відтак на Януковичу лежить вся відповідальність за недотримання Угоди", - вважають у міністерстві.

Окрім того, в МЗС коротко розповіли про те, яким чином Янукович втратив посаду президента, нагадавши, що він самоусунувся від виконання власних обов'язків.

"Таким чином будь-які спроби звинуватити чинні інститути державної влади України у невиконанні досягнутих домовленостей відповідно до Угоди про врегулювання кризи від 21 лютого 2014 року не відповідають дійсності", - заявили у міністерстві, закликавши російську сторону об'єктивно оцінювати ситуацію та утримуватися від заяв, які перешкоджають процесу політичної та економічної стабілізації в Україні.