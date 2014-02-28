Куніцин застеріг керівництво Криму від подальших провокацій

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», за словами Куніцина, особи, які нагнітають ситуацію в Криму та влаштовують провокації, повинні розуміти, що, намагаючись подати теперішню ситуацію кримчанам як благо, вони тим самим несуть у їхні домівки біду.

«Група людей, під виглядом спроби отримати ширші повноваження для автономії, ставлять Крим на межу втрати автономії. Вони повинні розуміти, що чим далі вони порушують Конституцію і закони, тим більше держава має право на легітимні кроки, починаючи від того, що у Верховній Раді можуть прийняти постанову про розпуск парламенту Криму», - наголосив Куніцин.

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За його словами, кримські татари, які 26 лютого проявили себе з найкращого боку, є сильним фактором. «Вони завжди вели себе жорстко з владою. Ми опинилися в унікальній ситуації часів молодої України: татари вчинили, як державники, коли вийшли і захистили Україну», - відзначив депутат.

«Я хочу остудити всі гарячі голови. Я готовий зустрічатися з усіма, крім терористів. З ними треба розмовляти по-іншому і не допустити в країні свавілля. Я хочу, щоб це почули і Константінов, і Аксьонов, тому що для керівництва урядом Криму потрібно мати відповідну кваліфікацію і розуміти ступінь відповідальності перед людьми», - підкреслив «УДАРівець».

Куніцин зауважив, що не можна порівнювати захоплення державних адміністрацій на західній Україні, коли люди були максимум з кийками, із нинішнім захопленням будинку парламенту Криму. «Це були кваліфіковані, навчені люди, озброєні сучасною зброєю. Якщо проаналізувати досвід Афганістану, де уже 40 років іде війна, то можна сказати, що війну розв’язати просто, а вийти з неї практично неможливо. Це повинні розуміти усі причетні до провокацій», - наголосив Куніцин.

Як повідомляв УНІАН, Верховна рада Криму на позачерговій сесії 27 лютого призначила на 25 травня референдум із розширення повноважень регіону, відправила у відставку голову Ради міністрів АРК Анатолія Могильова та нелегітимно обрала новим прем'єром автономії Сергія Аксьонова, який є лідером партії «Русское единство» .

Також спікер Верховної ради Криму Володимир Константинов заявив, що вважає Віктора Януковича чинним Президентом України.

Самопроголошений прем'єр АРК Аксьонов також заявив, що кадрові перестановки в регіоні узгоджені з Януковичем, і він вважає його чинним главою держави.

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Довідка УНІАН. 22 лютого стало відомо, що Янукович залишив свою резиденцію «Межигір’я». Достовірної інформації про його місцезнаходження досі немає. Водночас джерела повідомляють, що він у Росії.

ВР відсторонила Януковича від виконання повноважень Президента України і прийняла рішення провести президентські вибори 25 травня.

Крім того, 25 лютого Верховна Рада підтримала заяву про притягнення Януковича до міжнародного трибуналу.

Його оголошено у міжнародний розшук.